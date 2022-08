Elezioni 2022, i simboli depositati finora: curiosità e coincidenze (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono complessivamente 81 i simboli unici depositati finora al Viminale, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, ma c’è tempo fino alle 16 di oggi. Dopo i 55 contrassegni di venerdì, nella giornata di ieri sono arrivate altre 36 delegazioni. Le ultime sono state quelle di D.A.I.N.O, cioè Difesa animalista indipendente nazionale organizzata. E’ stata poi la volta di Rinascimento di Vittorio Sgarbi, che mostra il dettaglio della Sistina di Michelangelo, la famosa mano di Dio che crea Adamo. E infine i Cattolici popolari uniti, sul cui simbolo compare uno scudo crociato, e sarebbe il quinto, parzialmente coperto da un cuore che ricorda quello del Ppe, e un’aquila. Le bacheche occupate sono quindi tre. Tra i contrassegni presentati al Viminale si nota una certa nostalgia per ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono complessivamente 81 iunicial Viminale, in vista dellepolitiche del 25 settembre, ma c’è tempo fino alle 16 di oggi. Dopo i 55 contrassegni di venerdì, nella giornata di ieri sono arrivate altre 36 delegazioni. Le ultime sono state quelle di D.A.I.N.O, cioè Difesa animalista indipendente nazionale organizzata. E’ stata poi la volta di Rinascimento di Vittorio Sgarbi, che mostra il dettaglio della Sistina di Michelangelo, la famosa mano di Dio che crea Adamo. E infine i Cattolici popolari uniti, sul cui simbolo compare uno scudo crociato, e sarebbe il quinto, parzialmente coperto da un cuore che ricorda quello del Ppe, e un’aquila. Le bacheche occupate sono quindi tre. Tra i contrassegni presentati al Viminale si nota una certa nostalgia per ...

