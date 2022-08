Elezioni 2022, da Rdc a ‘2 mandati per tutti’: ecco programma M5S (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Dal cashback fiscale alla cancellazione definitiva dell’Irap, dal taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori al salario minimo, passando per: “rafforzamento del reddito di cittadinanza”, “riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”, misure per le donne (come l’equiparazione dei tempi di congedo di paternità e maternità o la pensione anticipata per le mamme lavoratrici) e per i giovani (tra queste, la pensione “garanzia giovani” e il riscatto gratuito della laurea). Questi, apprende l’Adnkronos, alcuni dei punti contenuti nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle targato Giuseppe Conte, che si appresta a lanciare la sua campagna elettorale con lo slogan “Dalla parte giusta”. In materia di ambiente, il programma pentastellato rispolvera uno dei principali cavalli di battaglia del M5S come il superbonus edilizio, ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Dal cashback fiscale alla cancellazione definitiva dell’Irap, dal taglio del cuneo fiscale per imprese e lavoratori al salario minimo, passando per: “rafforzamento del reddito di cittadinanza”, “riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”, misure per le donne (come l’equiparazione dei tempi di congedo di paternità e maternità o la pensione anticipata per le mamme lavoratrici) e per i giovani (tra queste, la pensione “garanzia giovani” e il riscatto gratuito della laurea). Questi, apprende l’Adnkronos, alcuni dei punti contenuti nelelettorale del Movimento 5 Stelle targato Giuseppe Conte, che si appresta a lanciare la sua campagna elettorale con lo slogan “Dalla parte giusta”. In materia di ambiente, ilpentastellato rispolvera uno dei principali cavalli di battaglia del M5S come il superbonus edilizio, ...

