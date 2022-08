Calciomercato Napoli, doppio colpo da sogno: De Laurentiis scatenato (Di domenica 14 agosto 2022) Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis scatenato: il club partenopeo sta per chiudere due colpi da sogno, ultim’ora pazzesca. il Napoli, dopo il terzo posto dello scorso campionato, è tornato nuovamente in Champions League: nonostante ciò, i tifosi azzurri sono delusi dal mercato condotto dalla società azzurra. Pilastri come Kalidou Koulibaly, Lorenzo insigne e Dries Mertens Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 14 agosto 2022), Aurelio De: il club partenopeo sta per chiudere due colpi da, ultim’ora pazzesca. il, dopo il terzo posto dello scorso campionato, è tornato nuovamente in Champions League: nonostante ciò, i tifosi azzurri sono delusi dal mercato condotto dalla società azzurra. Pilastri come Kalidou Koulibaly, Lorenzo insigne e Dries Mertens Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - DiMarzio : #Calciomercato | #Simeone sosterrà domattina le visite mediche con il @sscnapoli - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, è fatta per #Simeone dall’@HellasVeronaFC - antonio_race : RT @FrancescoRoma78: #Ndombele al #Napoli, ormai siamo ai dettagli. Le cifre e i retroscena qui ?? @TheSpursExpress @LastWordOnSpurs https:… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ESCLUSIVA #LBDV - ?? #Napoli, è fatta per #Ndombele ?? Cifre e dettagli dell’operazione con il #Tottenham #LBDV #LeBomb… -