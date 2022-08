Calcio | Serie A | Lazio-Bologna 2-1**

(Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - Labatte 2-1 ilin un match della prima giornata diA, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei felsinei grazie a un rigore trasformato da Arnautovic al 38', replicano l'autogol dell'ex De Silvestri al 68' e la rete di Immobile al 79'. Biancocelesti in dieci dal 6' per l'espulsione del portiere Maximiano, nel recupero della prima frazione anche i felsinei perdono un uomo per il rosso a Soumaoro.

sportface2016 : #DAZN non funziona, tifosi su tutte le furie: sui social spopola l'#Daznout - Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 2' - BEEECAOOO! Svetta da calcio d'angolo il bianconero, che di testa segna il primo gol di ques… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - JohnNas93625435 : È solo la ciliegina sulla torta, livello della serie A abbastanza basso, campi di calcio spesso pessimi, stadi non… - SkySport : FIORENTINA-CREMONESE 3-2 Risultato finale ? ? #Bonaventura (16’) ? #Okereke (90+5’) ? #Jovic (34’) ? #Bianchetti… -

Il Sole 24 Ore

Vigilia di Ferragosto ed esordio di campionato da bottino pieno per la Lazio di Sarri, che dopo un avvio shock (Maximiano espulso per un'ingenuità al 6') riesce a imporsi sul Bologna all'Olimpico per ...ROMA - Una partita dalle mille emozioni quella all'Olimpico tra Lazio e Bologna. I biancocelesti iniziano subito in salita: Maximiano, al debutto, prende il pallone fuori area e lascia i suoi in dieci ... Chi vincerà il campionato di calcio di serie A - Info Data La Lazio ribalta 2-1 il Bologna nel match dello stadio Olimpico valevole per la prima giornata del campionato di Serie A: decidono l’autogol di Lorenzo De ...Fiorentina due volte in vantaggio e due volte raggiunga dalla Cremonese in dieci. Nel recupero il portiere Radu con una papera vanifica la doppia rimonta Fiorentina due volte in vantaggio e due volte ...