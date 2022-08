Bacca | Maya e Aron | i tre cani anti-droga più temuti dai narcos

Leggi su agi

(Di domenica 14 agosto 2022) AGI - Il conducente del Tir, appena sbarcato al porto di Civitavecchia, aveva denunciato un carico di pane. Ma nascosti nei porta bancali laterali, invece di panini e filoni, c'erano 467 chili di hashish confezionati in panetti intrisi di benzina. Espediente ingegnoso ma non sufficiente a ingannare il fiuto di. Il corriere aveva stipatoper mezzo milione di euro nel doppiofondo, con apertura elettronica, della sua auto. Ma una volta arrivato a Torino, allo svincolo della tangenziale, ha attirato i sospetti di. Puntualmente confermati dalla successiva sosta in carrozzeria. Troppo acre perl'odore proveniente da quel garage di Rovereto: una rapida ispezione e il locale si è rivelato essere in realtà un "deposito" di cocaina, marijuana e funghi allucinogeni. Pronti per essere immessi sul mercato. ...