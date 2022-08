Sirigu o Meret titolare per Verona-Napoli: la risposta di Spalletti (Di sabato 13 agosto 2022) In conferenza stampa, Luciano Spalletti, ha presentato oggi la sfida contro l’Hellas Verona di lunedì delle 18:30. Tra i vari argomenti trattati dall’ex allenatore di Roma ed Inter, si espresso anche sulla questione portieri e del nuovo acquisto direttamente dal Genoa, Salvatore Sirigu. Meret NapoliSpalletti: “Sirigu a Verona? Deve prendere confidenza con la porta” Sirigu? “Ho 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Non li userò tutti. Lui è arrivato in ottima condizione ma è chiaro che, anche come da sua richiesta, ha doppiato sin da subito qualche allenamento. Deve riprendere distanze e misure corrette”. A due giorni dal debutto stagionale non si sa quindi ancora chi possa essere il portiere ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) In conferenza stampa, Luciano, ha presentato oggi la sfida contro l’Hellasdi lunedì delle 18:30. Tra i vari argomenti trattati dall’ex allenatore di Roma ed Inter, si espresso anche sulla questione portieri e del nuovo acquisto direttamente dal Genoa, Salvatore: “? Deve prendere confidenza con la porta”? “Ho 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Non li userò tutti. Lui è arrivato in ottima condizione ma è chiaro che, anche come da sua richiesta, ha doppiato sin da subito qualche allenamento. Deve riprendere distanze e misure corrette”. A due giorni dal debutto stagionale non si sa quindi ancora chi possa essere il portiere ...

