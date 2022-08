Si alza una folata di vento in spiaggia: 63enne muore trafitta da un ombrellone (Di sabato 13 agosto 2022) È morta trafitta da un ombrellone sollevatosi improvvisamente in aria a causa di una folata di vento. La tragedia è avvenuta su una spiaggia del South Carolina: secondo quanto riportato dai media Usa, la 63enne Tammy Perreault è stata colpita al petto da un ombrellone che si era rovesciato con il vento mentre si trovava sulla costa di Garden City. Alcuni medici che erano nella località di vacanza e altri bagnanti hanno assistito la donna fino all’arrivo dei soccorritori che l’hanno trasportata in un ospedale vicino, dove è deceduta circa un’ora dopo a causa del trauma toracico. “Questa è una perdita terribile, i nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici della vittima mentre attraversano questo momento difficile”, ha commentato Thomas Bell, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) È mortada unsollevatosi improvvisamente in aria a causa di unadi. La tragedia è avvenuta su unadel South Carolina: secondo quanto riportato dai media Usa, laTammy Perreault è stata colpita al petto da unche si era rovesciato con ilmentre si trovava sulla costa di Garden City. Alcuni medici che erano nella località di vacanza e altri bagnanti hanno assistito la donna fino all’arrivo dei soccorritori che l’hanno trasportata in un ospedale vicino, dove è deceduta circa un’ora dopo a causa del trauma toracico. “Questa è una perdita terribile, i nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici della vittima mentre attraversano questo momento difficile”, ha commentato Thomas Bell, ...

