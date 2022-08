"Noi esclusi...". Nel Pd esplode la rivolta contro Letta (Di sabato 13 agosto 2022) Il Pd si riempie la bocca di sostenere e dare spazio ai ragazzi, ma i giovani dem strigliano Letta: "Noi esclusi dalle liste. Non ci accontentiamo delle bandierine" Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 agosto 2022) Il Pd si riempie la bocca di sostenere e dare spazio ai ragazzi, ma i giovani dem strigliano: "Noidalle liste. Non ci accontentiamo delle bandierine"

qnazionale : Ira dei giovani Pd: 'Esclusi dalle liste, vogliamo under 35 in posizioni eleggibili' - CharGuero : @Tommasocerno No. Non ti riconosco più. Un Berlusconi qualunque. Napolitano e Mattarella hanno dovuto fare un lavor… - emme_emme9 : Il dubbio ad oggi credo sia lecito: Ma noi, venimmo esclusi dalle coppe europee, colpevoli di essere più stronzi d… - paolalerza : @ClaudiaFucci82 @sbonaccini Da noi purtroppo ci sono parecchi esclusi - RRandazz : @lauraboldrini Ci aspetta un futuro sconcertante di puro delirio. A rimetterci noi, cittadini comuni esclusi dai be… -