L'attesa è finita, oggi inizia la Serie A (Di sabato 13 agosto 2022) Ricomincia il campionato con un tour de force fino a fine novembre, prima della lunga pausa per il Mondiale in Qatar. Di seguito il programma della 1^ giornata : oggi 13 agosto SAMPDORIA - ATALANTA ore 18.30 MILAN - UDINESE ore 18.30 LECCE - INTER ore 20.45 MONZA - TORINO ore 20.45 Domani 14 agosto LAZIO - BOLOGNA ore 18.30 FIORENTINA - CREMONESE ore 18.30 SALERNITANA - ROMA ore 20.45 SPEZIA - EMPOLI ore 20.45 Lunedi 15 agosto VERONA - NAPOLI ore 18.30 JUVENTUS - SASSUOLO ore 20.45 BUON CALCIO A TUTTI !

Il miglior Ferragosto che potessi sperare: all'Allianz con la Juve C'è molta attesa a Milano per il debutto dei rossoneri campioni, a Salerno dove è di scena la nuova ... Ora però la vacanza è finita, contano i tre punti e c'è bisogno di una partenza significativa, ... Monza-Torino, i precedenti: Pinga, Ferrante e Semioli hanno deciso l'ultima sfida I precedenti di Monza-Torino / Nessuna sfida in Serie A per le due formazioni: l'ultima volta in B ha visto i granata vincere ... Salernitana-Roma, Nicola sprona: L'attesa è finita, riecco il campionato di Serie A a distanza di neppure tre mesi dalla storica salvezza. Ma questo ormai è il passato, ora la Salernitana è chiamata a ...