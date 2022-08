Inter, Inzaghi: “Le altre comprano, di noi si parla solo per le cessioni” (Di sabato 13 agosto 2022) Un Simone Inzaghi un po’ polemico quello che ha parlato dopo la vittoria della sua Inter sul Lecce per 2-1. Ecco le sue parole in merito al mercato nerazzurro: “La società sa le caratteristiche che voglio e ci sta lavorando. Non mi va di scherzare su questo argomento, noi lottiamo per vincere: vedo che le altre squadre acquistano tutti i giorni mentre dell’Inter si parla solo delle vendite”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Un Simoneun po’ polemico quello che hato dopo la vittoria della suasul Lecce per 2-1. Ecco le sue parole in merito al mercato nerazzurro: “La società sa le caratteristiche che voglio e ci sta lavorando. Non mi va di scherzare su questo argomento, noi lottiamo per vincere: vedo che lesquadre acquistano tutti i giorni mentre dell’sidelle vendite”. SportFace.

