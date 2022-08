“Dialogo impossibile con questo Pd. Noi avanti sui nostri valori” (Di sabato 13 agosto 2022) Vittoria Baldino, deputata del Movimento Cinque Stelle, lei si è candidata alle parlamentarie. Che tipo di campagna elettorale vi preparate a fare? “Sarà una campagna entusiasmante e difficile al tempo stesso. Ma non è una novità per il Movimento, che anche in questa occasione correrà da solo contro tutti, forte dei propri principi, dei propri valori, con un programma chiaro e con la competenza di chi ha dimostrato di saper governare bene il Paese in uno dei periodi più difficili della storia della nostra Repubblica. Siamo pronti e fiduciosi nella guida del nostro leader Giuseppe Conte”. Il M5S è accreditato dai sondaggi intorno al 10%. Ritiene sia un obiettivo raggiungibile? “Non sto lì a ragionare sui numeri. Le precedenti elezioni hanno quasi sempre dimostrato che i sondaggi non sono mai così affidabili e che le previsioni vengono spesso sovvertite. Sono certa di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 agosto 2022) Vittoria Baldino, deputata del Movimento Cinque Stelle, lei si è candidata alle parlamentarie. Che tipo di campagna elettorale vi preparate a fare? “Sarà una campagna entusiasmante e difficile al tempo stesso. Ma non è una novità per il Movimento, che anche in questa occasione correrà da solo contro tutti, forte dei propri principi, dei propri, con un programma chiaro e con la competenza di chi ha dimostrato di saper governare bene il Paese in uno dei periodi più difficili della storia della nostra Repubblica. Siamo pronti e fiduciosi nella guida del nostro leader Giuseppe Conte”. Il M5S è accreditato dai sondaggi intorno al 10%. Ritiene sia un obiettivo raggiungibile? “Non sto lì a ragionare sui numeri. Le precedenti elezioni hanno quasi sempre dimostrato che i sondaggi non sono mai così affidabili e che le previsioni vengono spesso sovvertite. Sono certa di ...

