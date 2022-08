Di Maio: “Berlusconi vuole dissolvere democrazia” (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “Berlusconi è per un presidenzialismo senza contrappesi, con l’obiettivo di accentrare tutto il potere su una persona, magari se stesso. Lui e i suoi alleati vogliono stravolgere la nostra Costituzione facendo dissolvere ogni forma di democrazia parlamentare, dunque togliendo potere al popolo. Questa è la pazza idea della destra che si mostra sempre più estremista e pericolosa”. Così Luigi Di Maio, capo politico di Impegno Civico. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – “è per un presidenzialismo senza contrappesi, con l’obiettivo di accentrare tutto il potere su una persona, magari se stesso. Lui e i suoi alleati vogliono stravolgere la nostra Costituzione facendoogni forma diparlamentare, dunque togliendo potere al popolo. Questa è la pazza idea della destra che si mostra sempre più estremista e pericolosa”. Così Luigi Di, capo politico di Impegno Civico. L'articolo proviene da Italia Sera.

