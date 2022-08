Covid, oggi nel Lazio 1.861 nuovi casi e 3 morti: i numeri dalle Asl (Di sabato 13 agosto 2022) ‘oggi nel Lazio su un totale di 14.536 tamponi, si registrano 1.861 nuovi casi e 3 decessi, 847 i ricoverati, 52 le terapie intensive e +9.282 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12.8%. I casi a Roma città sono a quota 901.’ Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Covid Lazio: Il punto sui vaccini Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popoLazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Emergenza Ucraina Ad oggi sono state rilasciate circa 23.000 tessere STP (straniero temporaneamente presente). L’assistenza sanitaria agli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 agosto 2022) ‘nelsu un totale di 14.536 tamponi, si registrano 1.861e 3 decessi, 847 i ricoverati, 52 le terapie intensive e +9.282 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12.8%. Ia Roma città sono a quota 901.’ Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.: Il punto sui vaccini Superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popone adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Emergenza Ucraina Adsono state rilasciate circa 23.000 tessere STP (straniero temporaneamente presente). L’assistenza sanitaria agli ...

