Atalanta: «Iniziare con vittoria e gol è magnifico» (Di sabato 13 agosto 2022) Le parole di Rafael Toloi, autore di un gol nella vittoria dell’Atalanta: «La Sampdoria ci ha messo in difficoltà» Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. vittoria – «Era importante vincere alla prima, sapevamo che la gara era difficile. Abbiamo sofferto, ci siamo difesi bene e fatto due gol. Volevamo partire bene e ora torniamo a casa con i 3 punti. È una vittoria da Atalanta. Non abbiamo concesso tante occasioni, solo due cross con Quagliarella che sappiamo essere bravo. La squadra si è comportata bene, abbiamo segnato al momento giusto. Siamo molto contenti. Il campionato è lungo, ma ogni vittoria è importante». GOL ALLA SAMPDORIA – «Non c’è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Le parole di Rafael Toloi, autore di un gol nelladell’: «La Sampdoria ci ha messo in difficoltà» Rafael Toloi, difensore dell’, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.– «Era importante vincere alla prima, sapevamo che la gara era difficile. Abbiamo sofferto, ci siamo difesi bene e fatto due gol. Volevamo partire bene e ora torniamo a casa con i 3 punti. È unada. Non abbiamo concesso tante occasioni, solo due cross con Quagliarella che sappiamo essere bravo. La squadra si è comportata bene, abbiamo segnato al momento giusto. Siamo molto contenti. Il campionato è lungo, ma ogniè importante». GOL ALLA SAMPDORIA – «Non c’è ...

barcelvona : @SerieA sta per iniziare. La mia personalissima griglia: #Juventus #milan #roma #Inter #napoli #lazio… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Toloi: 'Siamo pronti per iniziare bene la nuova stagione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Toloi: 'Siamo pronti per iniziare bene la nuova stagione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Toloi: 'Siamo pronti per iniziare bene la nuova stagione' - napolimagazine : ATALANTA - Toloi: 'Siamo pronti per iniziare bene la nuova stagione' -