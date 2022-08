Agente | Rushdie perderà un occhio | recisi nervi braccio

Agenzia_Ansa : Salman Rushdie rischia di perdere un occhio. Lo annuncia il suo agente, aggiungendo anche che 'i nervi del suo brac… - singerel : RT @HSkelsen: Salman #Rushdie probabilmente perderà un occhio, gli sono stati recisi dei nervi a un braccio e ha subito danni al fegato. Lo… - TelevideoRai101 : Usa, agente Rushdie:'Perderà un occhio' - SalvatoreMaior3 : RT @Agenzia_Ansa: Salman Rushdie rischia di perdere un occhio. Lo annuncia il suo agente, aggiungendo anche che 'i nervi del suo braccio so… - HSkelsen : RT @HSkelsen: Salman #Rushdie probabilmente perderà un occhio, gli sono stati recisi dei nervi a un braccio e ha subito danni al fegato. Lo… -

7.00 Usa,:"Perderà un occhio" Le condizioni di salute di Salman,l'autore dei "Versi Satanici" accoltellato ieri a New York ad un festival letterario, "non sono buone: probabilmente ...Salmanrischia di perdere un occhio dopo essere stato accoltellato ad un evento letterario nello Stato di New York. Lo ha detto il suodando un aggiornamento sulle condizioni di salute dello ...Un agente gli ha fatto da scudo, preso l’assalitore: un 24enne del New Jersey. L’intellettuale operato d’urgenza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...