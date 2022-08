Vaiolo delle scimmie, in Italia 644 casi confermati: in tre giorni +45. In testa Lombardia, con 283 contagi (Di venerdì 12 agosto 2022) In Italia il casi di Vaiolo delle scimmie raggiungono quota 644. L’incremento rispetto all’ultima rilevazione del 9 agosto è di 45 casi, quelli collegati a viaggi all’estero sono 182. Lo indica l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Resta forte la predominanza maschile: 634 uomini contro 10 donne. L’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 18 ai 71 anni). La regione con il più alto numero di casi confermati resta la Lombardia con 283, seguita da Lazio (118), Emilia Romagna (69), Veneto (44), Toscana (30), Piemonte (25), Campania (21), Liguria e Puglia (13), Friuli Venezia Giulia (11). Ferme a 5 le regioni che non hanno ancora segnalato nessuna infezione da Monkeypox virus (Basilicata, Calabria, Molise, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Inildiraggiungono quota 644. L’incremento rispetto all’ultima rilevazione del 9 agosto è di 45, quelli collegati a viaggi all’estero sono 182. Lo indica l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Resta forte la predominanza maschile: 634 uomini contro 10 donne. L’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 18 ai 71 anni). La regione con il più alto numero diresta lacon 283, seguita da Lazio (118), Emilia Romagna (69), Veneto (44), Toscana (30), Piemonte (25), Campania (21), Liguria e Puglia (13), Friuli Venezia Giulia (11). Ferme a 5 le regioni che non hanno ancora segnalato nessuna infezione da Monkeypox virus (Basilicata, Calabria, Molise, ...

