Torino | Juric in conferenza | “Belotti ha dato tanto | scelta rispettabile”

DiMarzio : 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: '… - sportface2016 : +++ #Torino, #Juric sulla lite con #Vagnati: 'Sono contentissimo della sua reazione quel giorno. Spero che metta qu… - DiMarzio : #SerieA, @TorinoFC_1906 | 'Il ritiro è stato brutto. Mercato? La squadra è ancora incompleta'. Le parole e le spieg… - lccatt : RT @DiMarzio: 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: 'Oh, finalm… - infoitsport : Torino, Juric torna sul rapporto con Vagnati e presenta la squadra -

... Lukic capitano coraggioso Lukic è diventato il nuovo capitano del, ma anche un giocatore imprescindibile per i granata. Il centrale in questo momento è l'unico dei centrocampisti disu ...Convocabili neli nuovo Miranchuk e Vlasic: in attesa di capire chi sarà la punta titolare,confermerà Sanabria nel ruolo di centravanti, supportato dall'ex atalantino e da Radonjic . ...Come si metteranno le cose per Alex Meret La situazione è complicata, in queste è spuntata fuori una soluzione a sorpresa.Dove vedere Monza-Torino Tutte le informazioni per seguire la prima partita della serie A 2022/23 della neopromossa di Berlusconi ...