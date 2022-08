Terra Amara non andrà in onda | i giorni interessati

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 12 agosto 2022) La soap operanon verrà trasmessa nei prossimisu Canale 5: quando verrà interrottaè la nuova soap opera che va insu Canale 5. In questo periodo la nuova serie televisiva sta riscuotendo un grandissimo successo in termine di ascolti, però nelle prossime settimane verrà momentaneamente interrotto: scopriamo quando. I protagonisti della serie televisiva (via WebSource)Tantissimi telespettatori sono pronti a capire cosa succederà nella prossima puntata diprevista lunedì 15 agosto 2022. Proprio nella data di Ferragosto la nuova soap opera turca subisce un improvviso cambio di programmazione venendo cancellata dal palinsesto del canale. Infatti per la giornata di festa Mediaset ha deciso ...