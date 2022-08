“Sarete sempre insieme” Angelo e Sofia | fidanzati muoiono in poche ore | città in lutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 agosto 2022)sono le vittime del terribile incidente stradale avvenuto giovedì 11 agosto lungo la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. Poco dopo lo schianto a perdere la vita è stataGiummo, originaria di Piazza Armerina, in provincia di Enna,ore dopo anche il compagno 39enneGraceffa, medico ortopedico di Aragona, in provincia di Agrigento, non ce l’ha fatta. Una tragedia che ha colpito non solo la comunità di Sciacca dove è avvenuto l’incidente, ma anche Aragona e Piazza Armerina, dove i due erano cresciuti e conosciuti.Giummo, che lascia due figli, era conosciuta nel suo paese di origine dove aveva lavorato in un salone di parrucchiere., morti in un incidente sulla ...