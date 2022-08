LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: quartetto femminile d’argento! Fra poco Fidanza nello scratch (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 E’ uscito dal Tour de France con una condizione spaziale Thomas che ha preparato questo Campionato Europeo alla perfezione. 17.02 Rivedremo impegnato Benjamin Thomas della gara a punti dove partirà ancora da favorito. Il francese parte favorito in tantissime specialità nelle quali si disimpegnerà. 17.00 3:50.507 il tempo dei francesi alla media di 62,470 chilometri orari. Davvero una prova meravigliosa dei transalpini. 16.59 Oro per la Francia! Ha fatto un numero straordinario Benjamin Thomas! La Danimarca si inchina. 16.58 Tira Benjamin Thomas e inverte l’inerzia della gara! Passa davanti la Francia! 16.57 Mantiene un decimo di vantaggio la Danimarca sulla Francia a metà gara. 16.55 Skivild e Lafargue si staccano: hanno fatto da apripista per cominciare forte. La Danimarca ha avuto la ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.04 E’ uscito dal Tour de France con una condizione spaziale Thomas che ha preparato questo Campionato Europeo alla perfezione. 17.02 Rivedremo impegnato Benjamin Thomas della gara a punti dove partirà ancora da favorito. Il francese parte favorito in tantissime specialità nelle quali si disimpegnerà. 17.00 3:50.507 il tempo dei francesi alla media di 62,470 chilometri orari. Davvero una prova meravigliosa dei transalpini. 16.59 Oro per la Francia! Ha fatto un numero straordinario Benjamin Thomas! La Danimarca si inchina. 16.58 Tira Benjamin Thomas e inverte l’inerzia della gara! Passa davanti la Francia! 16.57 Mantiene un decimo di vantaggio la Danimarca sulla Francia a metà gara. 16.55 Skivild e Lafargue si staccano: hanno fatto da apriper cominciare forte. La Danimarca ha avuto la ...

