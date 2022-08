Lazio, smentita la voce dello “scambio lista” per Acerbi con il Monza (Di venerdì 12 agosto 2022) La Lazio con un comunicato molto duro nega la possibile cessione di Acerbi al Monza in cambio della candidatura di Lotito con Forza Italia Attraverso un duro comunicato, la Lazio ha smentito alcune voci legate al trasferimento di Acerbi al Monza, in cambio della candidatura in lista Forza Italia del presidente Lotito. Questa la nota della società: «Su alcuni quotidiani oggi si legge la notizia di una presunta trattativa in corso tra la Lazio ed il Monza, avente ad oggetto la cessione del calciatore Acerbi, in cambio della candidatura del presidente Lotito nelle liste di Forza Italia alle prossime elezioni politiche. La notizia, oltre ad essere falsa, è assurda e dovrebbe essere considerata tale da giornalisti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Lacon un comunicato molto duro nega la possibile cessione dialin cambio della candidatura di Lotito con Forza Italia Attraverso un duro comunicato, laha smentito alcune voci legate al trasferimento dial, in cambio della candidatura inForza Italia del presidente Lotito. Questa la nota della società: «Su alcuni quotidiani oggi si legge la notizia di una presunta trattativa in corso tra laed il, avente ad oggetto la cessione del calciatore, in cambio della candidatura del presidente Lotito nelle liste di Forza Italia alle prossime elezioni politiche. La notizia, oltre ad essere falsa, è assurda e dovrebbe essere considerata tale da giornalisti ...

