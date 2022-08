La lista dei candidati al Pallone d'oro 2022 (Di venerdì 12 agosto 2022) La notizia è che Leo Messi non difenderà il Pallone d'oro vinto nel 2021. L'argentino è infatti stato escluso dalla lista dei trenta candidati alla vittoria nel 2022 e quindi non potrà salire all'incredibile... Leggi su today (Di venerdì 12 agosto 2022) La notizia è che Leo Messi non difenderà ild'oro vinto nel 2021. L'argentino è infatti stato escluso dalladei trentaalla vittoria nele quindi non potrà salire all'incredibile...

Giorgiolaporta : Lancio una proposta: facciamo le Primarie del #PD per scegliere il candidato premier del #centrodestra; poi la… - capuanogio : Nella lista dei 30 candidati per il Pallone d’Oro c’è #Maignan e non #Donnarumma - angelomangiante : Lionel Messi, ultimo vincitore del premio, è stato escluso dalla lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro che sarà a… - Antomarras67 : AVVISO PER CHI VUOLE FIRMARE PER UNIONE POPOLARE: Qui trovate l'elenco dei banchetti per la raccolta delle firme… - GI0R_GIA_ : letta la lista dei candidati per il pallone d'oro. vado a fare il tifo per il fenomeno sudcoreano che, purtroppo, i… -