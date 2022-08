Elefante | un gigante sempre più minacciato

(Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Oggi è la Giornata mondiale dell’. Sebbene la specie sia minacciata da bracconaggio e perdita di habitat, è possibile arrestarne il declino. Una possibile soluzione arriva dalle università di Bath, Oxford e Twente. I ricercatori tra l’Inghilterra e i Paesi Bassi hanno brevettato un algoritmo che permette a un satellite di effettuare in breve tempo la scansione di ampi territori, raccogliendo così materiale fotografico. Questa nuova tecnologia aiuta da un lato a migliorare il monitoraggio e i censimenti, e dall’altro è un utile strumento per intercettare i bracconieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

