(Di venerdì 12 agosto 2022) Il, iscritto in un convitto (vedremo che cosa analoga accade in caso di iscrizione in forma semi-convittuale) ha diritto ad una formazione culturale etico-sociale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Il convitto persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali dei convittori attraverso un adeguato percorso educativo, promuovendo l'autonomia e la responsabilità individuale e sociale. La comunità educante ha l’obbligo e la responsabilità di promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tu tela il diritto delalla riservatezza. L'articolo .

orizzontescuola : Comportamento, diritti e doveri del convittore: un esempio di carta dei diritti e dei doveri - BitcoinVeritas : @0xGrayFox @federico_rivi @HandyCrypto La frode é un'aggressione al patrimonio personale che é un'estensione dell'i… - age_of_VIRGO : @zorogat @Diesira3 @LaBombetta76 @paci_ugo @ladamadellago1 I diritti individuali sono subordinati a quelli colletti… - anto_stilinski : @GuidoCrosetto essere contro i diritti di qualsiasi tipo di minoranza è un comportamento fascista - LauraTurchet : RT @DottorPav: @MattiaDesign81 @barbarab1974 Il comportamento di Fedriga è contro ogni diritto delle persone ad essere trattato nel rispett… -

varesenews.it

... ma non sul banco degli imputati, alcune modalità didell'esercito ucraino, tali da ... " Siamo un Movimento globale di persone che hanno a cuore iumani e che lavorano insieme per ...Fratelli d'Italia sul piede di guerra a Sumirago, con un esposto al Prefetto per 'un intervento urgente a tutela deidei Consiglieri Comunali di minoranza,violati dalpoco diligente del Sindaco Beccegato', scrivono quelli di Meloni - Noi per Sumirago. Cos'è successo Il 5 agosto, con convocazione d'urgenza, si è tenuto il Consiglio ... "Negata la parola al nostro consigliere". Noi per Sumirago scrive al Prefetto Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’Azerbajgian da sempre persegue pulizia etnica e deportazione, violando gli interessi vitali e i diritti dei cittadini di etnia armena dell’Artsakh.