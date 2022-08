“Buon onomastico Loris”, gli amici non lo dimenticano (Di venerdì 12 agosto 2022) di Monica De Santis “Non ci sono addii per noi, Loris”. E’ questa la scritta che comprare su di uno striscione tenuto in mano da alcuni tifosi della Salernitana, iscritti al?“Club dal Presidente” e che mercoledì, in occasione della notte di?San Lorenzo, si sono ritrovati presso l’Elite Bar & Pub, di Donato?Giudice, per fare gli auguri di Buon onomastico a Loris del Campo, giovane tifoso granata morto in un incidente nei festeggiamenti della promozione in serie A nel 2021. Un evento che ha riscosso tante presenze, amici, supporter e bambini. Durante la serata c’è stato il sorteggio di tanti premi, naturalmente gadget e vestiario ufficiale della Salernitana, che sono stati donati ai tifosi nel nome di Loris. “Il Club dal Presidente è basato su tre punti fondamentali, passione ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 12 agosto 2022) di Monica De Santis “Non ci sono addii per noi,”. E’ questa la scritta che comprare su di uno striscione tenuto in mano da alcuni tifosi della Salernitana, iscritti al?“Club dal Presidente” e che mercoledì, in occasione della notte di?San Lorenzo, si sono ritrovati presso l’Elite Bar & Pub, di Donato?Giudice, per fare gli auguri didel Campo, giovane tifoso granata morto in un incidente nei festeggiamenti della promozione in serie A nel 2021. Un evento che ha riscosso tante presenze,, supporter e bambini. Durante la serata c’è stato il sorteggio di tanti premi, naturalmente gadget e vestiario ufficiale della Salernitana, che sono stati donati ai tifosi nel nome di. “Il Club dal Presidente è basato su tre punti fondamentali, passione ...

