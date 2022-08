Albania | bimbo di Casalguidi Pistoia ucciso da un colpo d' arma da fuoco mentre lo zio stava pulendo un fucile

Gioo_Gioo00 : oggi il bimbo a cui faccio da babysitter è partito per l'Albania per andare a trovare i nonni che l'hanno visto a u… -

ilgazzettino.it

La procura locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto, il parente del piccolo risulterebbe ...Tragedia per la comunità di Casalguidi, a Serravalle Pistoiese. Undi 10 anni, cresciuto nel Pistoiese ma in vacanza a Scutari in, è morto dopo che è stato esploso un colpo dal fucile che lo zio stava pulendo. Lorenzo Jakaj, questo il nome del piccolo, ... Albania, bimba di 7 anni muore investita da un motoscafo della polizia: stava nuotando con il padre La procura locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto, il parente del piccolo risulterebbe indagato ...Una bambina inglese di 7 anni è morta in Albania dopo essere stata investita da un motoscafo. Stava nuotando con il padre. L'incidente è avvenuto sulla spiaggia di Potami, ...