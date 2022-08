Viabilità Roma Regione Lazio del 11-08-2022 ore 09:15 (Di giovedì 11 agosto 2022) Viabilità DEL 10 AGOSTO 2022 ORE 8.50 LT-FR FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, EDIZIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE; INIZIAMO DA FROSINONE, CIRCOLazioNE NELLA NORMA, PER IL RESTO, NEL CENTRO URBANO, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI IN VIA ALDO MORO E VIA GIUSEPPE MAZZINI NEI DUE CASI NELLE DUE DIREZIONI REGOLARE ANCHE NEL CENTRO URBANO DI LATINA LA VIABILITA AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN VIA CARLO RomaGNOLI ALTEZZA VIA CAIO GIULIO CESARE NEI DUE SENSI DI MARCIA PROSEGUONO I LAVORI NEL CENTRO ABITATO DI BORGO SABOTINO A CAUSA DI UN GUASTO ALLA RETE IDRICA CHE HA PROVOCATO UN CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE SIAMO A RIDOSSO DELLA ROTATORIA CON L’INCROCIO TRA LA STRADA LITORANEA E LA STRADA FOCE VERDE IN ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 agosto 2022)DEL 10 AGOSTOORE 8.50 LT-FR FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, EDIZIONE PER LE PROVINCE DI LATINA E FROSINONE; INIZIAMO DA FROSINONE, CIRCONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, NEL CENTRO URBANO, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI IN VIA ALDO MORO E VIA GIUSEPPE MAZZINI NEI DUE CASI NELLE DUE DIREZIONI REGOLARE ANCHE NEL CENTRO URBANO DI LATINA LA VIABILITA AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO IN VIA CARLOGNOLI ALTEZZA VIA CAIO GIULIO CESARE NEI DUE SENSI DI MARCIA PROSEGUONO I LAVORI NEL CENTRO ABITATO DI BORGO SABOTINO A CAUSA DI UN GUASTO ALLA RETE IDRICA CHE HA PROVOCATO UN CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE SIAMO A RIDOSSO DELLA ROTATORIA CON L’INCROCIO TRA LA STRADA LITORANEA E LA STRADA FOCE VERDE IN ...

