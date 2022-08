“Troppo dolore”, brividi per Maria De Filippi-Maurizio Costanzo: toccante confessione (Di giovedì 11 agosto 2022) . Le parole hanno commosso tutti i fan La storica conduttrice di Mediaset parla dell’ultimo desiderio del famosissimo compagno. Una cosa che lei proprio non vuole fare, per non soffrire un distacco così doloroso. La loro storia è iniziata nel 1990, con cinque anni di fidanzamento L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) . Le parole hanno commosso tutti i fan La storica conduttrice di Mediaset parla dell’ultimo desiderio del famosissimo compagno. Una cosa che lei proprio non vuole fare, per non soffrire un distacco così doloroso. La loro storia è iniziata nel 1990, con cinque anni di fidanzamento L'articolo proviene da Inews24.it.

SoniaSamoggia : RT @fanpage: In una lunga intervista Maria De Filippi confessa la paura di doversi separare da Maurizio Costanzo - errarepuntoit : @ilmessaggeroit davvero troppo dolore...però, magari, con una canna bella lunga si potrebbe anche toccare! - NZeccato : #MariaDeFilippi: «Non so se avrò la forza e il coraggio di tendere la mano a Maurizio quando andrà via. Troppo dolo… - SempliceCatia79 : @LadyStefy_ Dopo troppe delusioni, troppo dolore, tutelarsi è un dovere. - morianisergio : @lullaebasta La mia esperienza di figlio di divorziati mi porta a dire che troppo spesso si chiudono gli occhi, si… -