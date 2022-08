Temptation Island | ex protagonista del programma è diventato papà!

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 agosto 2022) Roberto Ranieri èpapà per la prima volta. Sono trascorsi pochi mesi dall’annuncio del lieto evento fatto sul web dall’ex volto di. Roberto aveva partecipato all’edizione del 2016. Quel viaggio nei sentimenti, per lui, era terminato nel peggiore dei modi. Arrivati al falò di confronto, lui e la sua compagna Valeria avevano deciso di prendere due strade separate. In particolare, quest’ultima non aveva gradito la vicinanza del suo compagno ad una tentatrice. Dopo l’esperienza sul piccolo schermo però, Roberto ha avuto la fortuna di incontrare la donna della sua vita. Martina La Rocca, la neo mamma che ha messo al mondo il loro primogenito e che ha permesso a Ranieri di diventare papà. A fare l’annuncio, il diretto interessato tramite le sue Instagram Stories: È vero. Non si può capire finché non lo vivi. E ...