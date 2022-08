Tagliate le fragole e aggiungetele all’impasto | la farete spesso è davvero deliziosa | ha solo 190 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 11 agosto 2022) Afferrate un coltellino ele, tenetele da parte e preparate l’impasto. In men che non si dica sfornerete una torta da capogiro! Fresca, golosa, profumata, questa ricetta è una nuvola di bontà a cui potete cedere a cuor leggero: ha190 calorie a porzione. Perfetta proprio ora che facciamo ancora più attenzione alla linea per sfoggiare un fisico mozzafiato in riva al mare, piacerà moltissimo anche ai più piccini e voi sarete certe di offrire loro un dolce sano e genuino, a merenda o a colazione. Se, poi, volete offrire una dessert invitante ai vostri amici, dopo una cena in compagnia, questa torta farà al caso vostro! Curiose di scoprire tutti i passaggi? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!leE’ così ...