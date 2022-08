Stereotipi di genere e abbigliamento per l’infanzia (Di giovedì 11 agosto 2022) “Se si indossava la gonna, stare sedute a gambe aperte era considerato decisamente indecente per una bambina non piccolissima, mentre la stessa posizione con i pantaloni è ritenuta del tutto accettabile“. Così scriveva Elena Giannini Belotti in uno dei testi di pedagogia più importanti degli ultimi cinquant’anni: “Dalla parte delle bambine”. Scritta nel 1973, questa denuncia suona attuale ancora oggi. Perché la reazione di fronte a un bambino o a una bambina in quella posizione è differente. E l’abbigliamento veicola e premette questo diverso modo di rapportarsi ai sessi. Secondo una logica scadente e scaduta. che norma in nome del binomio tra Stereotipi di genere e abbigliamento. Il rapporto tra Stereotipi di genere e abbigliamento non è sempre stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) “Se si indossava la gonna, stare sedute a gambe aperte era considerato decisamente indecente per una bambina non piccolissima, mentre la stessa posizione con i pantaloni è ritenuta del tutto accettabile“. Così scriveva Elena Giannini Belotti in uno dei testi di pedagogia più importanti degli ultimi cinquant’anni: “Dalla parte delle bambine”. Scritta nel 1973, questa denuncia suona attuale ancora oggi. Perché la reazione di fronte a un bambino o a una bambina in quella posizione è differente. E l’veicola e premette questo diverso modo di rapportarsi ai sessi. Secondo una logica scadente e scaduta. che norma in nome del binomio tradi. Il rapporto tradinon è sempre stato ...

