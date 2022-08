Serie B al via, Balata: “Un campionato eccezionale per blasone dei club” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Ci apprestiamo a vivere un campionato eccezionale per la tradizione e il blasone delle società che lo compongono, costituendo per tutto il movimento ‘Serie B’ motivo di orgoglio e soddisfazione“. Queste le dichiarazioni del presidente della Lega B, Mauro Balata, alla vigilia della partita Parma-Bari che inaugura la nuova stagione del campionato cadetto. “Grazie alle politiche audiovisive portate avanti con risultati incredibili, è possibile seguire le partite della stagione sportiva 2022/2023 in 40 Paesi e questo rappresenta un modo per rimanere vicino ai nostri tifosi presenti in tutto il mondo -aggiunge Balata-. Inoltre abbiamo strutturato e implementato le attività della Lega B verso il terzo settore e la responsabilità sociale per sostenere i nostri territori ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) “Ci apprestiamo a vivere unper la tradizione e ildelle società che lo compongono, costituendo per tutto il movimento ‘B’ motivo di orgoglio e soddisfazione“. Queste le dichiarazioni del presidente della Lega B, Mauro, alla vigilia della partita Parma-Bari che inaugura la nuova stagione delcadetto. “Grazie alle politiche audiovisive portate avanti con risultati incredibili, è possibile seguire le partite della stagione sportiva 2022/2023 in 40 Paesi e questo rappresenta un modo per rimanere vicino ai nostri tifosi presenti in tutto il mondo -aggiunge-. Inoltre abbiamo strutturato e implementato le attività della Lega B verso il terzo settore e la responsabilità sociale per sostenere i nostri territori ...

