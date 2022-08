"Sei un bullo, io non ti rispondo": Di Maio sbrocca, la frase che lo fa impazzire (Di giovedì 11 agosto 2022) Luigi Di Maio mette nel mirino Carlo Calenda. Il ministro degli Esteri ha un conto in sospeso con l'ex ministro dello Sviluppo Economico, almeno a giudicare dai toni usati per attaccarlo. In questi giorni il leader di Azione ha ripetutamente attaccato il titolare della Farnesina, adesso arriva la risposta piuttosto piccata: "Non abbiamo ancora iniziato a mettere i nomi nelle caselle. Io spero che l'uscita di Carlo Calenda dalla coalizione porti con sé tutti i vari veti e atteggiamenti impropri che ha utilizzato negli ultimi giorni. Io non ho risposto ai suoi attacchi, nonostante siano stati 10 giorni di attacchi continui in nome del 'draghismo' contro il ministro degli Esteri del governo Draghi. Il che fa emergere tutte le contraddizioni di Calenda. Mi hanno sempre insegnato che con i bulli è meglio porgere l'altra guancia". E ancora: "Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Luigi Dimette nel mirino Carlo Calenda. Il ministro degli Esteri ha un conto in sospeso con l'ex ministro dello Sviluppo Economico, almeno a giudicare dai toni usati per attaccarlo. In questi giorni il leader di Azione ha ripetutamente attaccato il titolare della Farnesina, adesso arriva la risposta piuttosto piccata: "Non abbiamo ancora iniziato a mettere i nomi nelle caselle. Io spero che l'uscita di Carlo Calenda dalla coalizione porti con sé tutti i vari veti e atteggiamenti impropri che ha utilizzato negli ultimi giorni. Io non ho risposto ai suoi attacchi, nonostante siano stati 10 giorni di attacchi continui in nome del 'draghismo' contro il ministro degli Esteri del governo Draghi. Il che fa emergere tutte le contraddizioni di Calenda. Mi hanno sempre insegnato che con i bulli è meglio porgere l'altra guancia". E ancora: "Noi ...

Libero_official : #LugiDiMaio risponde a Calenda dopo gli attacchi ricevuti in questi giorni: 'Sei un bullo, io non rispondo'… - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: Il Guelfo Dante avrebbe detto 'Mi ritrovai su un isola, il cui fetore s'alzava pria della vista, il suo nome era Ibiza… - Ernesto32919298 : Il Guelfo Dante avrebbe detto 'Mi ritrovai su un isola, il cui fetore s'alzava pria della vista, il suo nome era Ib… - LorenzoMarra75 : @Cartabellotta Lo è già in quanto presente nei programmi ministeriali delle scuole Superiori, ma forse tu non le fr… - marirappil : @Yoda15271485 Yoda visto che ci sei chiama il bullo di leningrado tale putin digli di incontrare la controparte per risolvere il problema . -