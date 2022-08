Rynair | addio ai voli scontatissimi ' Non vedremo più biglietti da 0 | 99 a 9 | 99 euro'

Un aereo di Ryanair Roma, 11 agosto 2022 -ai biglietti aerei di Ryanair scontatissimi. "Non c'è dubbio che i nostri biglietti a 0,99 centesimi e anche quelli a 9,99 euro sono qualcosa che non vedremo più per molti anni". Le parole sono ...Un aereo di Ryanair Roma, 11 agosto 2022 -ai biglietti aerei di Ryanair scontatissimi. "Non c'è dubbio che i nostri biglietti a 0,99 centesimi e anche quelli a 9,99 euro sono qualcosa che non vedremo più per molti anni". Le parole sono ...Ryanair, addio ai voli low cost: colpa del caro energia. Lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo, Michael O’Leary ...Pesa il caro energia conseguente alla guerra in Ucraina. L'annuncio del Ceo O'Leary: "La nostra tariffa media andrà verso i 50 euro nei prossimi cinque anni" ...