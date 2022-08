Renzi: «Se prossimo governo in difficoltà, pronti a dare una mano. Letta alla Nato? Con lui i russi arrivano in Portogallo» (Di giovedì 11 agosto 2022) L’obiettivo del Terzo Polo secondo Matteo Renzi è innanzitutto «impedire agli altri di fare un governo di destra destra, e dover così chiedere a Draghi di tornare». Intervenuto al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta, nel Lucchese, il leader di Italia Viva insiste nel puntare al «pareggio» per il voto del 25 settembre, tenendo aperta anche l’ipotesi certo di richiamare Mario Draghi a palazzo Chigi, ma senza escludere anche la possibilità che in quel governo ci possa essere anche qualche ministro del Terzo Polo: «Se ci sarà problema nel prossimo governo cercheremo di dare una mano – ha detto – come abbiamo fatto con il governo Draghi» Il governo di «destra destra» Il rischio è che il prossimo esecutivo ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) L’obiettivo del Terzo Polo secondo Matteoè innanzitutto «impedire agli altri di fare undi destra destra, e dover così chiedere a Draghi di tornare». Intervenuto al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta, nel Lucchese, il leader di Italia Viva insiste nel puntare al «pareggio» per il voto del 25 settembre, tenendo aperta anche l’ipotesi certo di richiamare Mario Draghi a palazzo Chigi, ma senza escludere anche la possibilità che in quelci possa essere anche qualche ministro del Terzo Polo: «Se ci sarà problema nelcercheremo diuna– ha detto – come abbiamo fatto con ilDraghi» Ildi «destra destra» Il rischio è che ilesecutivo ...

ferrazza : Lo dico senza ironia e da prossimo astenuto: se tre anni fa Calenda e Renzi fossero entrati in Forza Italia, come n… - BeBuonaGiornata : Ma va?!? “Se il prossimo governo avrà problemi, pronti a dare una mano', lo dice Renzi. Berlusconi è avvisato. - MarcelloBussi : L’idea di Conte prossimo leader del PD non mi sembra campata per aria #Conte #PD #Letta #Calenda #Renzi #M5S #elezioni #Meloni - NATOlizer : Renzi: «Se prossimo governo in difficoltà, pronti a dare una mano. Letta alla Nato? Con lui i russi...… - florastr : RT @Fabry0222: Renzi: “Letta alla Nato? Con lui i russi arrivano in Portogallo”. Sarà l’età, sarà che è maturato, ma una volta augurava ser… -