Regno Unito | arrestato “jihadi Paul” | il quarto membro della cellula dell’Isis denominata i “Beatles”

(Di giovedì 11 agosto 2022) Un britannico di 38 anni, Aine Davis, accusato di aver fatto parteconosciuta come i “”, è statoieri nel. Aine Davis, conosciuto anche come ‘’, è arrivato all’aeroporto di Luton dopo essere stato rilasciato da un carcere turco dove stava scontando una condanna a sette anni e mezzo per appartenenza al gruppo terroristico. Durante il processo, Davis ha negato la sua appartenenza alla”, chiamata così per l’accento britannico dei suoi membri. Si ritiene che ladi cui faceva parte Davis fosse composta da quattro membri volontari che si sono offerti ...

WRicciardi : richiamo antipolio nel Regno Unito per i bambini tra 1 e 9 anni - LaVeritaWeb : Il nostro Paese ha numeri peggiori di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Nonostante sia quello con le restriz… - Agenzia_Ansa : I parchi di Londra sono secchi. Il terreno a Greenwich Park è arido. L'Inghilterra ha vissuto il luglio più secco d… - rob_arci : RT @Gianl1974: L'Unione europea e il Regno Unito hanno completamente smesso di acquistare carbone russo, - Capo dell'ufficio presidenziale… - Nonnadinano : RT @Gianl1974: L'Unione europea e il Regno Unito hanno completamente smesso di acquistare carbone russo, - Capo dell'ufficio presidenziale… -

la Repubblica

... dopo aver trascorso l'infanzia e l'adolescenza in Australia nel 1966 Olivia Newton - John si ritrasferì nel, dove iniziò la carriera nella musica incidendo il suo primo singolo ' Till ...Colpisce una grande fotografia del gran viale erboso che porta al castello di Windsor, completamente secco e giallo, simbolo della siccità che imperversa nel. Le Monde Le Monde punta la ... Regno Unito a rischio blackout per la crisi dell'energia Nell'ultima tornata di aste, l'East Anglia THREE da 1,4 gigawatt ha ottenuto un CfD (Contract for Difference).La Gambling commission del Regno Unito sanziona un operatore maltese di gioco online con una multa a sei cifre per il mancato rispetto di norme su riciclaggio di denaro e responsabilità sociale.