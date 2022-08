Inter nei guai: la difesa scricchiola, ecco il nome per salvare (subito) Inzaghi (Di giovedì 11 agosto 2022) La difesa scricchiola e ha la coperta corta, Simone Inzaghi lo ha fatto capire all'a.d. Beppe Marotta, che ora guarda sul mercato per puntellare al meglio l'Inter in vista dell'inizio di stagione. E occhio anche alla trattativa per Milan Skriniar, dato che le voci dalla Francia danno il Psg come pronto a un'ultima concreta offerta per portare lo slovacco ex Samp all'ombra della Tour Eiffel. Con o senza la sua partenza, le situazioni Interessanti per il reparto difensivo sono due: la prima porta a Manuel Akanji, che è in uscita dal Borussia Dortmund e può arrivare anche con formule vantaggiose in vista delle ultime settimane di mercato, mentre l'altra pista fa riferimento a Francesco Acerbi, che non rimarrà alla Lazio e sta cercando una sistemazione gradita. Akanji, il Borussia Dortmund ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Lae ha la coperta corta, Simonelo ha fatto capire all'a.d. Beppe Marotta, che ora guarda sul mercato per puntellare al meglio l'in vista dell'inizio di stagione. E occhio anche alla trattativa per Milan Skriniar, dato che le voci dalla Francia danno il Psg come pronto a un'ultima concreta offerta per portare lo slovacco ex Samp all'ombra della Tour Eiffel. Con o senza la sua partenza, le situazioniessanti per il reparto difensivo sono due: la prima porta a Manuel Akanji, che è in uscita dal Borussia Dortmund e può arrivare anche con formule vantaggiose in vista delle ultime settimane di mercato, mentre l'altra pista fa riferimento a Francesco Acerbi, che non rimarrà alla Lazio e sta cercando una sistemazione gradita. Akanji, il Borussia Dortmund ...

