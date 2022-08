Foggia-Cerignola est: tratto di autostrada chiuso, fumo in carreggiata per incendio Nel primo pomeriggio (Di giovedì 11 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Poco dopo le 14:00 sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola Est in entrambe le direzioni, a causa del fumo sprigionato da un incendio che sta interessando i campi limitrofi fuori dalle competenze autostradali all’altezza del km 575. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Foggia, si consiglia di percorrere la Strada Statale 16 Adriatica verso Cerignola Est dove rientrare in autostrada verso ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Poco dopo le 14:00 sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamenteilcompreso traEst in entrambe le direzioni, a causa delsprigionato da unche sta interessando i campi limitrofi fuori dalle competenzeli all’altezza del km 575. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a, si consiglia di percorrere la Strada Statale 16 Adriatica versoEst dove rientrare inverso ...

