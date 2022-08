Ex Milan, José Sosa torna a casa: firma con l’Estudiantes (Di giovedì 11 agosto 2022) José Ernesto Sosa, centrocampista argentino che ha vestito le maglie di Bayern Monaco, Napoli e Milan, ha firmato con l'Estudiantes Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 agosto 2022)Ernesto, centrocampista argentino che ha vestito le maglie di Bayern Monaco, Napoli e, hato con l'Estudiantes

sportli26181512 : Roma, Mourinho chiede un innesto in difesa: tra gli obiettivi c'è Tanganga che è nel mirino anche del Milan: José M… - sportli26181512 : Ex Milan, Jose Sosa torna a casa: ha firmato con l'Estudiantes: José Ernesto Sosa è tornato a casa.… - sportli26181512 : Ex Milan, UFFICIALE: José Sosa torna all'Estudiantes: 'Si torna sempre al primo amore'. Così l'Estudiantes annuncia… - notaristefanos : josé, roma e milan giocano allo stesso modo. dipende dai piedi. #mare - Luxgraph : Kasatkina vince il Wta San Jose: Rogers cade in tre set -

Serie A: quali squadre sono le preferite per vincere tutto AC Milan Gli attuali campioni, il Milan, proveranno a riconquistare lo scudetto. I rossoneri hanno una squadra impressionante con uno dei migliori portieri del mondo, Mike Maignan, che si è rivelato ... Mourinho scatenato: Milan e Inter a mani vuote La Roma non si ferma sul mercato: sfida a Milan e Inter, Mourinho non è sazio dopo Dybala e WijnaldumRoma scatenata sul mercato dopo gli ... José Mourinho ©LaPresseIl GM Pinto ha individuato nell'ex ... Milan News ACGli attuali campioni, il, proveranno a riconquistare lo scudetto. I rossoneri hanno una squadra impressionante con uno dei migliori portieri del mondo, Mike Maignan, che si è rivelato ...La Roma non si ferma sul mercato: sfida ae Inter, Mourinho non è sazio dopo Dybala e WijnaldumRoma scatenata sul mercato dopo gli ...Mourinho ©LaPresseIl GM Pinto ha individuato nell'ex ... Ex Milan, Jose Sosa torna a casa: ha firmato con l'Estudiantes