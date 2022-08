Elezioni 2022 | Di Maio contro Calenda | “Bullo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Mi hanno sempre insegnato che con i bulli è meglio porgere l’altra guancia”. Così l ministro degli Esteri e fondatore di Impegno Civico, Luigi Di, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “Non abbiamo ancora iniziato a mettere i nomi nelle caselle. Io spero che l’uscita di Carlodalla coalizione porti con sé tutti i vari veti e atteggiamenti impropri che ha utilizzato negli ultimi giorni – ha sottolineato – Io non ho risposto ai suoi attacchi, nonostante siano stati 10 giorni di attacchi continui in nome del ‘draghismo’il ministro degli Esteri del governo Draghi. Il che fa emergere tutte le contraddizioni di. Mi hanno sempre insegnato che con i bulli è meglio porgere l’altra guancia”. “Noi andiamo avanti anche per le scadenze che abbiamo davanti di presentazione dei ...