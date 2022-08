Conte replica a Raggi: «Vi spiego perché non è candidabile. Noi col Pd dopo il voto? Non vedo prospettive» (Di giovedì 11 agosto 2022) Sale lo scontro tra Giuseppe Conte e l’ex sindaca di Roma, con l’ex premier che torna a chiarire i motivi per cui Virginia Raggi non sia stata messa nelle condizioni di partecipare alle Parlamentarie per un posto da candidata. Ospite a Contro Corrente su Rete4, Conte ha ribadito che Raggi «non è candidabile», perché «cale il doppio mandato per tutti, considerando quello zero comunque sta svolgendo un terzo mandato». La replica arriva dopo che l’ex sindaca aveva chiarito su Facebook di essere «perfettamente candidabile» nel rispetto nelle regole interne del partito e di non aver corso per un posto in Parlamento per «contrarietà verso le alleanze strutturali e i campi progressisti con i partiti tradizionali», uno scenario plausibile per ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Sale lo scontro tra Giuseppee l’ex sindaca di Roma, con l’ex premier che torna a chiarire i motivi per cui Virginianon sia stata messa nelle condizioni di partecipare alle Parlamentarie per un posto da candidata. Ospite a Contro Corrente su Rete4,ha ribadito che«non è»,«cale il doppio mandato per tutti, considerando quello zero comunque sta svolgendo un terzo mandato». Laarrivache l’ex sindaca aveva chiarito su Facebook di essere «perfettamente» nel rispetto nelle regole interne del partito e di non aver corso per un posto in Parlamento per «contrarietà verso le alleanze strutturali e i campi progressisti con i partiti tradizionali», uno scenario plausibile per ...

