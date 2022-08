Conte a La7: “Rassicuro Raggi che tenta di agitare M5s su trasparenza. Non faremo come lei a Roma dove si è autocandidata con sue liste” (Di giovedì 11 agosto 2022) Dura replica del leader del M5s, Giuseppe Conte, a Virginia Raggi, ex sindaca di Roma e e consigliera capitolina del M5s. Nel corso della trasmissione “La corsa al voto” (La7), il conduttore Paolo Celata legge l’attacco sganciato su Facebook da Virginia Raggi, assente dalla competizione elettorale per il vincolo del doppio mandato. L’ex sindaca, già resasi protagonista di una polemica accesa con Roberta Lombardi sullo stesso tema, invoca trasparenza nelle Parlamentarie: “In questi giorni in tanti scrivono a me in qualità di membro del Comitato di Garanzia del M5s chiedendomi chiarimenti sulle modalità in cui saranno svolte le parlamentarie. Ho sottoposto da una decina di giorni la questione agli altri membri del Comitato, al presidente Giuseppe Conte e al Garante Beppe Grillo. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Dura replica del leader del M5s, Giuseppe, a Virginia, ex sindaca die e consigliera capitolina del M5s. Nel corso della trasmissione “La corsa al voto” (La7), il conduttore Paolo Celata legge l’attacco sganciato su Facebook da Virginia, assente dalla competizione elettorale per il vincolo del doppio mandato. L’ex sindaca, già resasi protagonista di una polemica accesa con Roberta Lombardi sullo stesso tema, invocanelle Parlamentarie: “In questi giorni in tanti scrivono a me in qualità di membro del Comitato di Garanzia del M5s chiedendomi chiarimenti sulle modalità in cui saranno svolte le parlamentarie. Ho sottoposto da una decina di giorni la questione agli altri membri del Comitato, al presidente Giuseppee al Garante Beppe Grillo. In ...

