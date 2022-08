(Di giovedì 11 agosto 2022)SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo, nato a Carrara il 9 febbraio 1995. Nella seconda parte della stagione 2021/22, in Serie C, il difensore centrale toscano ha disputato 11...

CataniaNews : Ufficiale: Filippo Lorenzini ritorna a vestire la maglia del - CataniaNews : Ufficiale:Manuel Sarao è nuovamente un giocatore del - IDRACtBlog : ??U F F I C I A L E:lo staff sanitario?????della @MetaCalcioa5????accoglie la competenza????del fisioterapista Simone… - C1946d : fonte immagine : sito ufficiale catania SSD - CataniaNews : Ufficiale: Klavs Bethers al Catania a titolo temporaneo dal Piacenza Calcio. Nella scorsa stagione ha collezionato… -

ItaSportPress

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": torna ...Curiale è stato capocannoniere del girone C di Lega Pro nel 2017/18 con la maglia del(17 ... Le prime dichiarazioni di Curiale al canalegiallorosso: "Una bella sfida che ho ... Catania, ufficiale: torna Lorenzini Il Catania Ssd scalda il motore con il primo allenamento congiunto al Totuccio Carone di Ragalna. E fa 6 gol nel test con il Russo Sebastiano Calcio.Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Lorenzini, nato a Carrara il 9 febbraio 1995. Nella seconda parte della stagione 2021/22, in Serie C, ...