Caro biglietti per Napoli-Monza: la differenza rispetto alla prima giornata dello scorso anno (GRAFICO) (Di giovedì 11 agosto 2022) Sta facendo discutere, e non poco, i prezzi dei biglietti scelti dalla SSC Napoli per la prima gara di campionato di Serie A contro il Monza. Allo stadio Maradona, infatti, il prossimo 21 agosto si affronteranno gli azzurri di mister Spalletti e i brianzoli di Giovanni Stroppa. I tagliandi saranno posti in vendita dalle ore 15 di oggi pomeriggio, ma ciò che fa discutere sono i prezzi imposti dal club azzurro: Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 55,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12) Distinti anello superiore € 40,00 Curve anello superiore € 30,00 Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

