Calcio: Sassuolo, ufficiale l'acquisto di Pinamonti dall'Inter (Di giovedì 11 agosto 2022) Sassuolo, 11 ago. - (Adnkronos) - Andrea Pinamonti passa dall'Inter al Sassuolo a titolo definitivo. A dare l'ufficialità il club emiliano con una nota pubblicata sul sito ufficiale. "L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di Calciomercato: Andrea Pinamonti (classe '99, attaccante), acquisito a titolo di prestito con obbligo di acquisto dall'Inter. L'attaccante ha sottoscritto un contratto che lo lega ai neroverdi fino al 30 giugno 2027".

