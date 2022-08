Boniek: «Dybala alla Roma può rinascere. Scudetto? È presto per dirlo» (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex calciatore della Roma Boniek ha parlato nuovamente dell’arrivo di Dybala in giallorosso Zibi Boniek, ex calciatore della Roma che in passato è arrivato nella Capitale dalla Juventus, ha parlato a Famiglia Cristiana dell’approdo in giallorosso di Dybala proprio dai bianconeri. Dybala – «Una volta era più difficile, ora siamo abituati al fatto che i giocatori circolino. Dybala è un giocatore di grande nome, ha fatto cose importanti. In scadenza di contratto, non vuole rimanere a Torino e passa alla Roma. È ovvio che se ne parli, ma io penso che nella Roma si troverà alla grande, la società ideale della sua rinascita, perché, pur essendo un grandissimo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex calciatore dellaha parlato nuovamente dell’arrivo diin giallorosso Zibi, ex calciatore dellache in passato è arrivato nella Capitale dJuventus, ha parlato a Famiglia Cristiana dell’approdo in giallorosso diproprio dai bianconeri.– «Una volta era più difficile, ora siamo abituati al fatto che i giocatori circolino.è un giocatore di grande nome, ha fatto cose importanti. In scadenza di contratto, non vuole rimanere a Torino e passa. È ovvio che se ne parli, ma io penso che nellasi troveràgrande, la società ideale della sua rinascita, perché, pur essendo un grandissimo ...

