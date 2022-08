Belen Rodriguez spiazza, la confessione a luci rosse: “Quante volte a settimana faccio l’amore?” (Di giovedì 11 agosto 2022) Da sempre al centro dei gossip per la sua vita privata, Belen Rodriguez ha scelto di rispondere ad alcune domande sulla propria intimità. Schietta e senza filtri, la showgirl argentina si è dunque raccontata a ruota libera suoi propri social: ecco le sue parole. Belen Rodriguez è sicuramente una delle personalità più chiacchierate dello spettacolo nostrano. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 11 agosto 2022) Da sempre al centro dei gossip per la sua vita privata,ha scelto di rispondere ad alcune domande sulla propria intimità. Schietta e senza filtri, la showgirl argentina si è dunque raccontata a ruota libera suoi propri social: ecco le sue parole.è sicuramente una delle personalità più chiacchierate dello spettacolo nostrano. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

