Uomini e Donne: lui va al Grande Fratello? (Di mercoledì 10 agosto 2022) Alcuni rumors vedrebbero un ex gieffino sul trono di Maria De Filippi a settembre: di chi stiamo parlando? Scopritelo… In rete sta circolando una clamorosa notizia che riguarda un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Antonio Medugno, modello napoletano molto conosciuto. Nel dettaglio il ragazzo è stato avvistato assieme a Gianni Sperti alla stazione di Forte. Cosa bolle in pentola? (web)Antonio Medugno avvistato con Gianni Sperti La prima cosa da dire è che c’è stato un evento al Twinga di Flavio Briatore a Forte Dei Marmi e molto probabilmente i due si sono visti per prenderne parte. Infatti, qualcuno che li ha visti ha spiegato che dopo essere usciti dalla discoteca hanno preso lo stesso treno. Ma a dare qualche piccola informazione in più su questo strano incontro ci ha pensato Deianera Marzano. La blogger ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Alcuni rumors vedrebbero un ex gieffino sul trono di Maria De Filippi a settembre: di chi stiamo parlando? Scopritelo… In rete sta circolando una clamorosa notizia che riguarda un ex concorrente delVip. Stiamo parlando di Antonio Medugno, modello napoletano molto conosciuto. Nel dettaglio il ragazzo è stato avvistato assieme a Gianni Sperti alla stazione di Forte. Cosa bolle in pentola? (web)Antonio Medugno avvistato con Gianni Sperti La prima cosa da dire è che c’è stato un evento al Twinga di Flavio Briatore a Forte Dei Marmi e molto probabilmente i due si sono visti per prenderne parte. Infatti, qualcuno che li ha visti ha spiegato che dopo essere usciti dalla discoteca hanno preso lo stesso treno. Ma a dare qualche piccola informazione in più su questo strano incontro ci ha pensato Deianera Marzano. La blogger ...

pdnetwork : Stesso lavoro, stesse retribuzioni: la nostra battaglia per la parità salariale tra donne e uomini. La voce dei… - pdnetwork : Parità di stipendio tra donne e uomini? Per la destra la risposta è sempre stata no! Grazie al PD oggi l’Italia ha… - Avvenire_Nei : #Kabul. 'Io, sotto il burqa trattenuta dai taleban (uomini che non conoscono le donne)' - Zingara98446058 : @sole202022 @__inborderline Anche gli uomini. Di solito ti dicono che se non trovano una donna è perché le donne pu… - anxvenus : @borderborder_ @marteizzando Quel “anche” e “più turbe di noi [donne]” riferito agli UOMINI fa tanto ridere quanto piangere -