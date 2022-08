Ultime Notizie – Gb, a Londra scatta allarme polio (Di mercoledì 10 agosto 2022) scatta l’allarme polio a Londra, dopo l’aumento di tracce del virus nelle acque reflue. Le autorità sanitarie hanno deciso di offrire il vaccino a tutti i bambini di età compresa tra 1 e 9 anni. Il poliovirus derivato dal vaccino – ricorda la ‘Bbc’ – è stato rilevato nelle acque reflue di Barnet, Brent, Camden, Enfield, Hackney, Haringey, Islington e Waltham Forest. Al momento non sono stati confermati casi di poliomielite e il Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi) ha precisato che “il rischio per la popolazione è basso”. Il sistema sanitario inglese contatterà i genitori e inizierà nelle aree in cui il virus è stato rilevato e dove i tassi di vaccinazione sono bassi. La preoccupazione per il ritorno della poliomielite non scuote solo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022)l’, dopo l’aumento di tracce del virus nelle acque reflue. Le autorità sanitarie hanno deciso di offrire il vaccino a tutti i bambini di età compresa tra 1 e 9 anni. Ilvirus derivato dal vaccino – ricorda la ‘Bbc’ – è stato rilevato nelle acque reflue di Barnet, Brent, Camden, Enfield, Hackney, Haringey, Islington e Waltham Forest. Al momento non sono stati confermati casi dimielite e il Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi) ha precisato che “il rischio per la popolazione è basso”. Il sistema sanitario inglese contatterà i genitori e inizierà nelle aree in cui il virus è stato rilevato e dove i tassi di vaccinazione sono bassi. La preoccupazione per il ritorno dellamielite non scuote solo ...

