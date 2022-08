Traffico Roma del 10-08-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 agosto 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione incidente di Sanchez sul Raccordo Anulare ci sono in coronavirus è in carreggiata interna a partire dall’ uscita Casilina se non lo svincolo per Ciampino in direzione della Appia si sta normalizzando invece la situazione sul viadotto della Magliana tratto iniziale dellaFiumicino Jam penalizzata da un incidente fra tre auto vetture tra la Cristoforo Colombo è l’uscita per via della Magliana in direzione di Fiumicino ha qualche problema sulla via Appia Nuova interessata da lavori da incolonnamenti tre il raccordo Ciampino nelle due direzioni la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Cassia all’altezza di via Riccardo Morbelli ci troviamo nei pressi di Isola Farnese raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni incidente nella zona dell’Euro sulla Laurentina nei pressi di via del Serafico con ...